Over 50 flygtninge fundet døde

Mandag 26. juni 2017 kl. 20:49Også i det nordvestlige Afrika er der til stadighed flygtninge på vej mod Europa. I dag har man fundet over 50 døde i Niger, mange af ligene var forsøgt brændt. 23 af en gruppe på 75, der forsøgte at komme til Libyens middelhavkyst i 3 lastbiler, overlevede turen, men befinder sig på sygehus.Forklaringen på de 75 flygtninges haveri på vejen mod nordkysten er den simple, at chaufførerne var bange for sikkerhed-styrkerne. Det endte altså fatalt for flertallet af de flygtende.