Ung kvinde røvet under åben himmel i Næstved

Mandag 26. juni 2017 kl. 18:13Det er ikke kun gamle og andre der ikke kan tænkes at sætte sig til modværge, som udsættes for røveri. I weekenden blev en 22-årig kvinde, der var ude at lufte sin hund, røvet under åben himmel på dyrskuepladsen i Næstved. 2 mænd dukkede pludselig op og forlangte hendes penge.Mændene truede med, at de havde en kniv, hvorfor den unge kvinde gjorde, som de sagde, hvorefter hun skyndte sig væk.Politiet har endnu ingen spor af mændene, selvom den unge kvinde har kunnet give et godt signalement af dem.