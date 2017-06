Menneskeret-forkæmper og Nobelpris modtager har kræft

Mandag 26. juni 2017 kl. 12:28Penge lugter ikke, lyder et gammelt ord. Det gør underfundige politiske aftaler øjensynligt heller ikke. Men det stinker bogstaveligt talt rundt i verden, hvor mennesker undertrykkes på brutal vis. Eksempelvis i Kina, hvor menneskeret-forkæmperen Liu Xiaobo, der modtog Nobels fredpris i 2010, er løsladt fra fængsel - fordi han har kræft.Den 61-årige Liu Xiaobo blev fængslet i 2009 for sin kamp i Kina for mere demokrati. Året efter blev hans kone sat i husarrest.For 1 måned siden fik den utrættelige menneskeret-forkæmper en kræft-diagnose. Nu er han så løsladt... Folket i alle lande må da protestere mod den slags regimer og deres egne landes bureaukrati.