Slagfærdig kvinde fængslet for vold mod sin samlever

Søndag 25. juni 2017 kl. 18:15En 53-årig kvinde i nordjyske Hjørring er i dag blevet varetægtfængslet i et grundlovforhør, som blev afholdt efter hendes anholdelse for vold mod sin samlever. Kvinden havde øjensynligt overtaget i deres forhold, idet hun både kastede øldåser efter manden, tildelte ham knytnæveslag og stak ham med en kniv.Den "stakkels" samlever måtte på det lokale sygehus til behandling for sine skader, ikke mindst knivstikkeriet.