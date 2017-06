Nu 6 motorcyklister dræbt i løbet af denne weekend

Søndag 25. juni 2017 kl. 16:09Det går brutalt for sig på de tyske landeveje og motorveje, hvilket der er god grund til at advare om, nu hvor ferietiden rigtig begynder. Indtil nu er der eksempelvis dræbt 6 motorcyklister ved ulykker i denne weekend, allesammen i det midt- og sydtyske, hvor varme og regn er en farlig kombination.Motorcyklisterne er blevet dræbt under overhaling og ved kollision sågar med en mur. Når først ulykken indfinder sig og farten er høj, er der desværre ofte udsigt til dødelig udgang for de forholdsvis ubeskyttede på motorcyklerne.