Kvinde pløjer ind i en mængde mennesker ved sportcenter

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. juni 2017 kl. 13:26Det var næppe terror, da en 42-årig kvinde i formiddag i bil pløjede ind i en mængde mennesker og kvæstede mindst 6 ved et sportcenter i nordøst engelske Newcastle. 3 af de kvæstede var børn, hvoraf det ene barn befinder sig i kritisk tilstand. Kvinden er anholdt, og ulykken efterforskes nu.Der var hundredvis af mennesker forsamlet for at fejre afslutningen på den muslimske Ramadan (religionens 9. måned, hvori der bl.a. fastes).Når politiet tror, det var en ulykke, skyldes det, at kvinden ramte en kantsten og øjensynligt derved mistede herredømmet over sin bil.