Elendigheden udløste tragedie - 123 dræbt i flammehav

Søndag 25. juni 2017 kl. 08:43Mindst 123 er blevet dræbt og mange flere alvorligt kvæstet i et flammehav nær millionbyen Bahawalpur i den sydlige pakistanske Punjab provins. En tragedie, der udviklede sig, da en overlæsset tankvogn væltede og den eksplosivt brændbare benzin fossede ud.Folk med elendige levevilkår strømmede til for at sikre sig noget af benzinen, nogle røg endda - og så skete katastrofen. Motorcyklister og biler røg med i flammehavet, og ingen undslap med livet i behold eller blev voldsomt ilde tilredt.Militær helikoptere har fløjet i fast rutefart mellem ulykkestedet og områdets sygehuse.