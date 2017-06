Narko-handler anholdt ved busstop på vej til festival

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. juni 2017 kl. 21:46En 18-årig mand fra København leverede selv alle beviser, da han sent i går eftermiddag blev anholdt ved et busstoppested i Roskilde på vej til festival. Han var i besiddelse af 79 g hash, heraf en del i salg-poser. Desuden havde han en digital vægt og yderligere poser i sin taske.Situationen var ikke til at bortforklare. Han blev løsladt efter afhøring, men der venter nu en alvorlig sag mod ham som narko-handler.