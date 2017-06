FN advarer - kolera-epidemi har slået de første 1.310 ihjel

Lørdag 24. juni 2017 kl. 20:48De første 1.310 er slået ihjel af en kolera-epidemi, som raser i det arabiske land Yemen. Har FNs sundhedafdeling (WHO) i dag meddelt samtidig med, at man advarer om en lurende katastrofe. Omkring 200.000 er inficeret af kolera i landet, og tallet kan meget vel stige til 300.000 i løbet af de næste 2 måneder.Halvdelen af de kolera-ramte er børn, oplyser WHO.