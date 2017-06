Hus på Lolland til tvangauktion for ubetalt renovation

Lørdag 24. juni 2017 kl. 11:36En stor beboelse på 215 kvm, 662 kvm grund og udsigt over Guldborgsund er, hvad ejendommen Lindhøjvej 8 i Hjelm ved Guldborg på Lolland-siden byder på. En ubetalt regning på 10.000 kr. for renovation har sendt huset til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 12. juli.Huset er behæftet med 1.242.000 kr. og offentligt vurderet til 820.000 kr. Det ejes af et ejendomselskab fra Næstved, hvis økonomi er svag (underskud og meget lille egenkapital).