Bjergvæg styrtede ned, knuste 40 huse og 140 savnes

Lørdag 24. juni 2017 kl. 09:38Nogle få var heldige at undslippe, at en bjergvæg styrtede ned og knuste mindst 40 huse og begravede en landsby (Xinmo) i det sydvestlige Kina sent i aftes. Mindst 140 er begravet i jord og sten og savnes til trods for en stor redning og eftersøgning aktion hele natten og til morgen.Bjergvæggen begravede en strækning på omkring 2 km langs den lokale flod. Der er endnu ingen forklaring på katastrofen.