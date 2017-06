Mand klemt ihjel under traktor

Fredag 23. juni 2017 kl. 21:56En 79-årig mand blev i eftermiddag klemt ihjel under en veteran-traktor, som han ville køre op på en lastbil i sydjyske Vejen. Da han var på vej opad en rampe væltede traktoren bagover og maste manden nedunder. Han blev frigjort og fløjet til universitetsygehuset i Odense, men forgæves.De kvæstelser traktoren havde påført ham var så alvorlige, at lægerne intet kunne stille op i forsøget på at bringe ham tilbage til livet.