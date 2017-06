5 dræbt af elektricitet i pool i vandland i Tyrkiet

Fredag 23. juni 2017 kl. 21:26Mindst 5 er blevet dræbt af elektricitet, der ved en fejl blev ledt i en pool i et vandland i den nordvest tyrkiske by Akyazi i nærheden af Istanbul. 3 af de dræbte var børn i alderen 12-17 år. De 2 øvrige vandlandets 58-årige chef og hans 30-årige søn, der begge forsøgte at redde børnene.Der hersker usikkerhed om, hvorvidt flere blev ramt af den dødbringende elektricitet. Heller ikke årsagen til katastrofen er endnu oplyst.