Køleskab brød i brand og lagde 24 etager højhus i ruiner

Fredag 23. juni 2017 kl. 16:51Det var en ganske gemen brand i et køleskab, der natten til 14. juni satte hele et 24 etager højhus i det centrale London i brand og i løbet af de næste døgn lagde det i ruiner. Med indtil nu 79 dræbte, der befandt sig i de 120 lejligheder, hvorfra de ikke kunne undslippe flammehavet.Der er endnu ikke fuldt overblik, hvorfor tragedien ventes at føje yderligere navne til listen over døde.