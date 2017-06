Kaos i natten i Göteborg

Fredag 23. juni 2017 kl. 09:08Påsatte brande i biler og butikker og kasteskyts mod politiet var menuen i nat i den svenske storby Göteborg. Hvor alt i timer var kaos forårsaget af en stor gruppe unge. Et udslag af tidens afmagt og kampen for at overleve i en stadig mere bureaukratisk, overvåget og kontrolleret verden.De seneste meldinger til morgen tyder på ro. Ingen blev øjensynligt kvæstet og ingen anholdt under nattens kaos.