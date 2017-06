Sommerhus på Sydfalster til lav tvangauktion-pris

Torsdag 22. juni 2017 kl. 23:21Endnu et sommerhus på Sydfalster er under tvangauktion-hammeren. Det er ejendommen Bellisvejen 3 i Gedesby, som øjensynligt bliver solgt for en lav pris. Ved 1. auktion var højeste bud 140.000 kr. for det 700.000 kr. offentligt vurderede sommerhus, der iøvrigt er behæftet med næsten 1,2 million kr.Det er skattevæsenet, der på grundlag af ejendomskat restance har begæret tvangauktionen. En ny 2. auktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 5. juli.