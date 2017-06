Hærdet narko-handler fra Møn sendt 7 år i fængsel

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. juni 2017 kl. 18:31En 37-årig mand fra Stege på Møn er en hærdet narko-handler. Det har han flere gange erkendt i forbindelse med straffesager imod ham. I dag er han idømt 7 års fængsel for bl.a. at have stået bag "import" i en lastbil med appelsiner af 500 kg hash. Politiet mener, han har tjent over 3 millioner kr., men man har "kun" fundet 1,9 million kr. i kontanter hos ham.Den hærdede narko-handler accepterede dagens dom, der blev afsagt af retten i Århus.