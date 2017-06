Det helt store svineri af skrald i gaderne i Grækenland

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. juni 2017 kl. 15:24Det flyder med skrald i gaderne i hovedstaden Athen og i den nordgræske storby Thessaloniki og på øen Korfu og mange flere steder i det forarmede Grækenland. Landet som mishandles økonomisk i stedet for at blive hjulpet af det europæiske fællesskab, som man blev deltager i fra 1981.Svineriet tog sin begyndelse ved indgangen til denne uge med blokader. Senest strejkes der 24 timer af de renovation-ansatte, som ser at 10.000 er i fare for at miste deres lavtlønnede, men helt nødvendige jobs i kampen for at få mad på bordet.I dag har de strejkende brændt skrald af ved indenrigsministeriet i Athen og kastet maling på bygningerne. Politiet har affyret tåregas mod demonstranterne... landets egen befolkning!