Lastbil er endt på togskinnerne og tog-trafik til Korsør stoppet

Torsdag 22. juni 2017 kl. 14:57En trafikulykke med en lastbil på motorvejen ved Slagelse har stoppet tog-trafikken mellem Ringsted og Korsør. Lastbilen er nemlig endt på togskinnerne. DSB er i fuld gang med at sørge for buskørsel til erstatning af de tog, som altså ikke kan køre på strækningen.Der er ingen nærmere oplysninger om ulykken eller tidhorisont for, hvornår alt igen vil være normalt.