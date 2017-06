Ny biskop for Lolland-Falster valgt efter tæt valgkamp og afstemning

Torsdag 22. juni 2017 kl. 12:28Med 206 stemmer er den 53-årige Marianne Gaarden (billedet) valgt som ny biskop for Lolland-Falster stift. Sognepræst Christina Rygaard Kristiansen fra Tingsted ved Nykøbing F fik 201 stemmer i den tætte valgkamp og afstemning. 8 blanke stemmer kunne således have ændret valget. Med det netop offentliggjorte valgresultat er det en kendsgerning, at Marianne Gaarden bliver stiftets 1. kvindelige biskop. Hun kommer fra et job som teologisk konsulent i Helsingør stift og afløser til september Steen Skovsgaard, som har beklædt posten de sidste 12 år. Den nye biskop indsættes ved såkaldt bispevielse i Maribo Domkirke 10. september. Der var 4 kandidater til bispevalget, hvor det var de 2 kvinder, der fik flest flest stemmer i 1. valgrunde og hvorimellem der efterfølgende skulle vælges.De 2 øvrige kandidater var sognepræst i Kirke Såby ved Roskilde Poul Joachim Stender og den lokale provst i Falster provsti Michael Fagerlund.