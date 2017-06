Advokater anklages for både fusk og at rage til sig

Torsdag 22. juni 2017 kl. 11:343 advokater i et konkursramt københavnsk advokatfirma anklages for at have fusket med betroede midler og raget til sig af dem, og det skal de redegøre for i byretten. Der er rejst sag imod dem af statadvokaten. Det er et astronomisk beløb på 200 millioner kr., sagen drejer sig om.De mange penges omdrejningpunkt er kultur-producenters rettigheder, som administreres af fællesskabet Copydan.Sagen, som afventer at blive berammet af byretten i København, er detaljeret beskrevet på www.anklagemyndigheden.dk under nyheder.