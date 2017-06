Natlige røvere med kniv og skarpladt gevær anholdt

Torsdag 22. juni 2017 kl. 09:46En 23-årig mand og en 64-årig mand skal i dag forklare, hvad de foretog sig i nat, da de trængte ind i et hus i nordjyske Nørresundby bevæbnet med både en kniv og et skarpladt gevær. De er anholdt for røveri mod en 44-årig mand, der blev skåret i såvel arm som ben.Det brutale røveri fandt sted inde midt i den nordjyske storby, hvor alle andre øjensynligt var gået til ro.