Moské i Irak sprængt i luften

Onsdag 21. juni 2017 kl. 21:54Borgerkrigene i de arabiske lande er også krige om religiøse bastioner. Som al-Nuri moskeen i Mosul, der i dag er sprængt i luften af oprørgruppen Islamisk Stat (IS). En aktion formentlig for at undgå, at moskeen ville falde i den irakiske hærs hænder. Den markante moské havde været under kontrol af IS de sidste 3 år.al-Nuri moskeens rolle i den religiøse kamp er dermed udspillet. Hvad næste religiøse symbol, hvorom det vil blive kamp, bliver - er uvist i dette øjeblik.