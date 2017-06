Tennis-stjerne erklæret konkurs

Onsdag 21. juni 2017 kl. 18:29Den tyske tennis-stjerne Boris Becker (49 år), som vandt Winbledon 3 gange, er i dag erklæret konkurs ironisk nok af en domstol i London. Retten konkluderede, at han ikke var i stand til at betale de flere år gamle, ubetalte gældposter, som lå til grund for fallitten.Boris Becker og hans advokat forsøgte at få retten til at udsætte kendelsen om konkurs, men dette blev afvist. Tennis-stjernen er bosiddende i Schweiz.