Mand bag rattet i personbil dræbt mod lastbil

Onsdag 21. juni 2017 kl. 15:46En 47-årig mand blev i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision mellem den bil, han sad bag rattet i, og en lastbil. Den skæbnesvangre ulykke skete på en landevej ved Tørring 17 km vest for Horsens. Pludselig kørte manden i personbilen over i den modsatte kørebane, og lastbilens chauffør havde ingen chance for at undgå kollisionen.Lastbilchaufføren slap fysisk uskadt fra ulykken, men han var meget chokeret.