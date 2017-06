Nedtrykt mand forsvandt - er på sygehus i Hamburg

Onsdag 21. juni 2017 kl. 12:07Hvordan en 57-årig mand fra Fyn er endt i koma på et sygehus i nordtyske Hamburg står foreløbigt hen i det uvisse. For en uge siden forsvandt manden i nedtrykt tilstand fra sit hjem i Nr. Broby syd for Odense. Både pårørende og politi har siden eftersøgt ham, men indtil i går uden resultat.Hvad der er tilstødt den 57-årige mand, så han er endt i koma vides heller ikke endnu.