Nu falder den næste franske minister i spritny regering

Onsdag 21. juni 2017 kl. 08:59Den franske justitminister Francois Bayrou har netop meddelt, at han trækker sig. Dermed falder den næste minister i den nye franske (politisk umage) regering. Sammensat af alt fra venstre til højre i det politiske spektrum. En ny stil indført af den nyvalgte unge præsident Emmanuel Macron, som selv har svært ved at finde en ideologi.Årsagen til Francois Bayrous beslutning skal søges i de samme anklager om misbrug af skatteyder-penge, som i går fik forsvarminister Sylvie Goulard til at trække sig.Frankrig er inde i en demokratisk katastrofe. Hvor først og fremmest vælgerne svigter. Kun 43% deltog i parlamentvalget i søndags. Det er alarmerende lidt opbakning at regere et land på anno 2017.