Brandslukning-fly styrtet ned

Tirsdag 20. juni 2017 kl. 20:12Naturbrandene i Portugal fortsætter med uformindsket styrke, og nu er antallet af dræbte steget til 64, mens over 130 er kvæstet af røg og ild. Dertil kommer et helt aktuelt flystyrt, et såkaldt brandslukning-fly med masser af vand ombord. Der er endnu ingen meldinger om ofre i forbindelse med styrtet.Mange brandslukning-fly også fra adskillige andre land deltager i kampen mod flammehavet. På landjorden er over 1.000 brandfolk sat ind.