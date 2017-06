Fodboldtræner anklages for skattesnyd i million-klassen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. juni 2017 kl. 15:10Skatteunddragelse i størrelseordenen 20-25 millioner kr. er, hvad den kendte fodboldtræner José Mourinho anklages for i Spanien. I hans tid som træner for Real Madrid (2010-2013) har han ifølge spanierne unddraget sig dette store beløb i skattebetaling. Mourinho har endnu ikke kommenteret anklagerne.Det portugisiske fodbold-koryfæ er i dag træner for Manchester United.