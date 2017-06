Nedtælling til Roskilde Festival - 80.000 billetter er solgt

Tirsdag 20. juni 2017 kl. 10:37Årets Roskilde Festival brager løs fra den kommende weekend. Nedtællingen er igang, idet portene slås op på lørdag - og der meldes i dag udsolgt. Dvs. at 80.000 har købt billet, men det er fortsat muligt at kigge indenfor på 1-dags billetter, oplyser den tilfredse arrangør.Programmet for festival-ugen 24. juni-1. juli kan læses på www.roskildefestival.dk