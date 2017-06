SAS-fly evakueret i Polen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. juni 2017 kl. 08:25Der foreligger endnu ingen oplysninger udover, at et SAS-fly fra Gdansk i Polen til København til morgen er landet igen kort efter start og passagererne evakueret. SK 1758 som flyet betegnes er i København Lufthavn blot noteret som aflyst.Flyet skulle have været landet ved 7-tiden i København. Der afventes nu meldinger om, hvad der er foregået.