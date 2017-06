Skandale - ung studerende død efter fængsel i Nordkorea

Mandag 19. juni 2017 kl. 23:02At der er hårdt brug for alle dem, der kæmper for menneskers rettigheder og ve og vel overalt i verden er i dag blevet dokumenteret endnu en gang. Ved et på samme tid sørgeligt og skandaløst dødfald. En 22-årig amerikansk studerendes liv er slut efter få dage i sit hjemland, men 15 måneders brutalt fængsel i Nordkorea.Den unge mand havde pådraget sig alvorlige hjerneskader og var bevidstløs, da amerikanerne hentede ham i Nordkorea for 1 uge siden. Han havde siddet i fængsel dømt i en mystisk sag, efter at han blev anholdt under en studierejse i Nordkorea.