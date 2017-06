Anholdelse i Nykøbing F - tog kvælertag på og løftede dreng

Mandag 19. juni 2017 kl. 15:18En 55-årig mand i Nykøbing F er sigtet for vold, efter at han i weekenden tog kvælertag på og løftede en dreng. Drengen havde sammen med kammerater spillet fodbold ved den gamle skole i Kraghave, da de røg uklar, og såvel fodbold som en fodboldstøvle blev smidt ind i en busk.Det var i den forbindelse den 55-årige mand blev indblandet i drengenes diskussion og altså opførte sig voldeligt over for en af dem, fordi den pågældende dreng nægtede at følge mandens anvisninger.