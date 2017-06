Professionel bokser død - slået i gulvet 6 gange

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 19. juni 2017 kl. 12:59Den professionelle canadiske bokser Tim Hague er død 34 år. Han blev i weekenden knock out'et og pådrog sig så alvorlige blødninger i hjernen, at han i går døde på det sygehus, hvor han blev indlagt efter den brutale kamp. Hele 6 gange blev han slået i bokseringens gulv.Timothy Edward Hague (som han var døbt) blev født i en lille canadisk by (Boyle), men boede i millionbyen Edmonton ved sin død. Han overvejede allerede i 2009 at stoppe med boksning på grund af en hjernerystelse.