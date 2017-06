Den demokratiske katastrofe i Frankrig står i lys lue

Søndag 18. juni 2017 kl. 22:50Eliten har vundet det franske valg. Først af præsident Emmanuel Macron og senest parlamentvalget. Men det sidste har udstillet den demokratiske katastrofe, der står i lys lue i Frankrig. Kun 43% af landets 47 millioner vælgere afgav deres stemme i dag. Det var endnu lavere end de 49% sidste søndag i 1. valgrunde.Det betyder, at landets parlament er valgt af langt under halvdelen af den franske befolkning. Det er elitens valg, fordi folket på fabrikgulvene og på landbrugmarkerne ikke har deltaget. Et udslag af afmagt og langt fra de demokratiske idealer.Valgresultatet af det således pauvre parlamentvalg ser ud til at give en fordeling af de 577 pladser med 362 til Emmanuel Macron og hans La République en marche, 131 til de konservative (Les Républicains) og de resterende 84 mandater til bl.a. socialisterne og Marine Le Pens Front National.