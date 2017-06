Dykker druknet i Lillebælt

Søndag 18. juni 2017 kl. 22:09En ikke nærmere identificeret mand er i aften fundet druknet i Lillebælt ud for vestfynske Middelfart. Han blev straks bragt til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne imidlertid blot måtte konstatere, at han var død. Det viste sig efterfølgende, at manden havde foretaget dykning i havet.Politiet efterforsker nu sagen for at finde frem til årsagen til drukneulykken.