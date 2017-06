Kvinde og mand dræbt i voldsom frontal kollision

Lørdag 17. juni 2017 kl. 19:36En kvinde og en mand (begge 50 år) blev i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision mellem deres og en anden bil på landevejen mellem Roskilde og Køge. Manden bag rattet i den anden bil fik øjensynligt et ildebefindende, hvorfor bilen kørte over i den modsatte vejbane og førte til den skæbnesvangre kollision.Manden bag rattet i ulykke-bilen befinder sig kvæstet, men uden for livfare på sygehus.