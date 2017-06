Voldsomt opgør mellem anholdt og alle andre i retten

Lørdag 17. juni 2017 kl. 17:56En 39-årig ikke nærmere identificeret mand, men øjensynligt psykisk ustabil, reagerede voldsomt i et grundlovforhør i København i dag. Han var anholdt for 2 tilfælde af at true andre på livet bl.a. med en kniv i københavnske moskeer. Sidst var i går, hvor anholdelsen fandt sted.I retten skældte han meget direkte ud på alle, ligesom han spyttede på og efter dem, der var inden for rækkevidde. Han blev derfor af vagter ført ud af retten, som varetægtfængslede ham 4 uger.