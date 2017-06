Supermarkedkæde med grøn profil kommer på kæmpe digitale hænder

Lørdag 17. juni 2017 kl. 14:29Discount-kampen mellem danske supermarkeder er en match i lilleput-regi. Som synes stor i Danmark, men meget lille i den verden, som i en uafbrudt strøm vælter ind over alle. Den digitale revolution. Blandt de største aktører er den digitale platform www.amazon.com som nu er på vej til at gøre sig endnu stærkere. Med købet af en supermarkedkæde med grøn profil. Whole Foods Market (WFM), som startede i Texas i USA i 1978, har vokset sig gevaldig stor og i dag har hundredvis af shops i sit hjemland, i Canada og England. De 87.000 ansatte omsatte sidste år for i omegnen af 100 milliarder kr. I løbet af i år vil WFM blive integreret på Amazon-familiens digitale hænder. Hvilket vil berøre hele verden herunder Danmark.Det er på høje tid at tage større skridt i den digitale retning for dansk handel og service. Betingelserne med et veludviklet digitalt net i Danmark er tilstede. Nu skal hovedet blot bruges til at trykke på de rigtige taster.