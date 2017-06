Buschauffør lagt i håndjern efter falsk anmeldelse fra kvinde

Lørdag 17. juni 2017 kl. 13:48Politiet manglede øjensynligt helt dømmekraft i formiddag, da man skred ind over for en buschauffør, som blev lagt i håndjern ved ankomsten til Valby i København. Manden havde intet gjort, og den opsigtvækkende anholdelse af ham var udslag af en falsk anmeldelse fra en kvinde.Man har skyndsomst løsladt buschaufføren, der selvsagt er rystet over politiets optræden. Ligeledes forsøger man at finde frem til kvinden, der var årsag til tumulten.