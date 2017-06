Ikea vil hjem i vores stuer - ny teknologi er næste skridt

Lørdag 17. juni 2017 kl. 10:29Det er ikke for meget sagt, at Ikea har ændret så meget for mange mennesker, at der kan skrives mange bøger om det. På en positiv måde, og den udvikling fortsætter i den nye super-teknologiske tidalder. Hvor Ikea nu i samarbejde med it-kæmpen Apple udvikler sig til besøg hjemme i vores stuer.Ikea vil give kunderne mulighed for visuelt at bringe møbler og andet bohave ind i vores egne omgivelser, så vi kan bedømme det. Siddende i sofaen eller ved spisebordet.Den nyeste udvikling er som alt andet i Ikea udslag af varehusets tætte kontakt til sine kunder for at kende smag, behov og trends. Den svenske, men multikulturelle virksomhed fortsætter sin vandring på vejen "succes".