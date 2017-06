Designers kurbad-projekt erklæret konkurs

Fredag 16. juni 2017 kl. 16:57Den efterhånden mangeårige designer Ilse Jacobsen i nordsjællandske Hornbæk (kendt ikke mindst for sine gummistøvler) har ikke haft succes med sit kurbad-projekt i sin hjemby. Kurbad By Ilse Jacobsen ApS er netop erklæret konkurs med et økonomisk brag.Kurbad-virksomheden blev startet i 2013 og har siden præsteret dundrende million-underskud. Gælden var allerede ved udgangen af 2015 over 4,7 millioner kr.