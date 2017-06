Totalt kaos under storskærm-fodbold har krævet dødoffer

Fredag 16. juni 2017 kl. 09:12En 38-årig kvinde, der var blandt hundredvis af kvæstede under totalt kaos ved storskærm-fodbold under åben himmel på Piazza San Carlo i italienske Torino i begyndelsen af juni, er død. En tragedie i kølvandet på det enorme tumult, som opstod da de mange tusinde fulgte Champions League finalen i fodbold.Den stod mellem spanske Real Madrid og italienske Juventus og var en festaften, der altså under disse italienske himmelstrøg endte i en katastrofe.