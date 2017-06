Mand fik hjertestop og endte med sin bil på mark - død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. juni 2017 kl. 22:39En 55-årig mand fik sandsynligvis hjertestop, som følgeligt var årsag til en solo-ulykke, hvori han med sin bil endte på en mark ved Birkerød nord for København i eftermiddag. Da redning og politi nåede frem kunne man blot konstatere, at manden var død.Efterfølgende ligsyn skal fastslå dødårsagen og således enten be- eller afkræfte politiets formodning om årsagen til ulykken.