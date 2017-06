Nu 17 dræbt i højhus-brand, men antallet ender over 100

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. juni 2017 kl. 19:40Den frygtelige højhus-brand i det centrale London det sidste døgn har nu krævet 17 dødofre. Men det bliver meget værre, advarer engelsk politi. I de kommende dage finkæmmer man det totalt udbrændte højhus på 24 etager, som havde 120 lejligheder. Antallet af dræbte ventes at stige til over 100.Denne barske og tragiske konstatering vidner om brutaliteten i flammehavet, der startede natten til i går og ændrede højhuset til et inferno i løbet af mindre end ½ time. Først i dag har brandfolkene kunnet komme frem til alle etager og tage katastrofen i øjesyn.