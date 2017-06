Nogen må vide, hvem druknet kvinde er - måske

Torsdag 15. juni 2017 kl. 14:23Da en surfer i går eftermiddag opdagede en druknet kvinde i Øresund ud for Nivå 10 km syd for Helsingør begyndte et (indtil videre) mysterium. Politiet har ikke kunnet identificere den 30-50 årige kvinde, som antages at være skandinav. Hun var iført badedragt, og man mener hun er druknet ved en ulykke.Nogen må vide, hvem kvinden er - måske, hvorfor politiet i dag har offentliggjort bl.a. fotos af nogle af kvindens ejendele, som blev fundet på stranden i aftes. Nu vil tiden vise, om det fører til et resultat.