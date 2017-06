Ung kvinde anholdt for at være penge-kurér i kæmpe narkosag

Torsdag 15. juni 2017 kl. 12:57En kæmpe narkosag med centrum i og omkring vestsjællandske Slagelse buldrer videre. Nu er en 30-årig kvinde som den 15. anholdt i sagen. Den unge kvinde har efter politiets opfattelse været penge-kurér, idet hendes rolle har været at bringe store beløb til udlandet som betaling for produkter til fremstilling af amfetamin.Politiet har tidligere afsløret et amfetamin-laboratorium og tillige haft held med at anholde flere personer, som var i besiddelse af 50 kg amfetamin på en p-plads i Slagelse.Der er også anholdte, som ville gennemføre en aktion for at befri en tidligere fængslet i sagen. En rigtig "gangster-historie", hvori 9 af de anholdte fortsat er varetægtfængslet og 2 dømt for befrielseaktionen.Den senest anholdte unge kvinde fremstilles i dag i grundlovforhør i retten i Næstved.