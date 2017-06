Helt specielt - bil "parkeret" på taget af skur til indkøbvogne

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. juni 2017 kl. 10:07Ikke alene dagens mest specielle begivenhed, men lang tids formentlig, må man karakterisere en "parkering" af en bil ved et Rema 1000 supermarked i nordsjællandske Hillerød. Til morgen holdt bilen på taget af et skur til indkøbvogne, og ingen ved hvordan den er endt der.Politiet blev tilkaldt, men man aner endnu ikke, hvad man skal stille op - udover at bilen naturligvis må bringes ned fra skurets tag. Så det ikke ender med at styrte sammen.