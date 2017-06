Vrimmel af spil-millionærer - en i Vordingborg vandt 47 millioner kr.

Onsdag 14. juni 2017 kl. 22:31Danske Spil har travlt med at udbetale millioner og rådgive vinderne. I weekenden og i aften er der faldet millioner af til den store guldmedalje. I Vordingborg befinder sig en Vikinglotto-spiller, som har vundet hele baduljen - næsten 47 millioner kr. nemlig spillets 1. præmiepulje, der var hobet op. I weekenden vandt en Lotto-spiller på Lolland 1. præmiepuljen på lige over 6 millioner kr., og i Eurojackpot vandt 2 spillere i København hver næsten 1,6 million kr. på en 2. præmie. Endelig blev det til 1 million kr. til spillere i sydjyske Vejen og Århus, fordi de blev udtrukket af Danske Spil i ekstra trækningen blandt alle vinderkuponer. Det er desuden kun 1 uge siden en spiller i sydfynske Fåborg kunne putte 9½ millioner kr. i lommerne i Vikinglotto for en 2. præmie.Aftenens gevinst på 47 millioner kr. i Vordingborg er den 8. største i historien.