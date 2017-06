Kvinde dræbt under lastbil

Onsdag 14. juni 2017 kl. 18:51En ikke nærmere identificeret kvinde blev i eftermiddag dræbt af en lastbil i et vejkryds i bymidten i Herlev nordvest for København. Nærmere enkeltheder om den tragiske ulykke foreligger ikke, men kvinden endte fastklemt under lastbilen og var ved bevidsthed i denne frygtelige situation.Hendes kvæstelser var imidlertid så alvorlige, at hun ikke overlevede.